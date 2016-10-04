«Кубань» объявила о расставании с Петреску

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску покидает клуб. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте краснодарцев.

«Футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Дан Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества.

В четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель Петреску.

Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня будет старший тренер Михаил Семенов.

Футбольный клуб «Кубань» благодарит румынского специалиста за проделанную работу и желает успехов в тренерской карьере», – сказано в объявлении «Кубани».

Ранее сообщалось, что клуб может заплатить Петреску за расторжение контракта 50 миллионов рублей.