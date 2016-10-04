Адамов: «За «Ростов» сейчас болеют даже те, кто ненавидел футбол»

Бывший футболист «Ростова» Роман Адамов поделился мнением об успехах клуба, а также рассказал про болельщиков донского клуба.

«Результат есть – конечно, болельщики будут добрее к команде. Не будет результата, и все эти дьяволы проснутся. Хорошо еще, если не все. Ростовская публика специфическая. С завышенными амбициями и ожиданиями от команды. Сейчас, конечно, все болеют, поскольку «Ростов» стабильно успешно играет. Болеют даже те, кто раньше кричал, что ненавидит футбол.

Но клуб нестабильный. Нужна серьезная поддержка. Состав у команды, может быть, не для второго места и Лиги чемпионов, но все равно приличный. Однако на голом энтузиазме Бердыева и ребят, которым то платят, то не платят, «Ростов» долго не протянет», – заявил Адамов.