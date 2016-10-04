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  • Адамов: «За «Ростов» сейчас болеют даже те, кто ненавидел футбол»

Адамов: «За «Ростов» сейчас болеют даже те, кто ненавидел футбол»

4 октября 2016, 18:16
6

Бывший футболист «Ростова» Роман Адамов поделился мнением об успехах клуба, а также рассказал про болельщиков донского клуба.

«Результат есть – конечно, болельщики будут добрее к команде. Не будет результата, и все эти дьяволы проснутся. Хорошо еще, если не все. Ростовская публика специфическая. С завышенными амбициями и ожиданиями от команды. Сейчас, конечно, все болеют, поскольку «Ростов» стабильно успешно играет. Болеют даже те, кто раньше кричал, что ненавидит футбол.

Но клуб нестабильный. Нужна серьезная поддержка. Состав у команды, может быть, не для второго места и Лиги чемпионов, но все равно приличный. Однако на голом энтузиазме Бердыева и ребят, которым то платят, то не платят, «Ростов» долго не протянет», – заявил Адамов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Адамов Роман Бердыев Курбан
Комментарии (6)
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dyema
1475595317
Правильно, не всё же за Народную команду болеть, Ростов всяко симпатичней)))
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a-rakhmatov
1475595763
Ростов это уникальное творение Бердыева, и без серьезного финансового вливания команде будет трудно держать высокую планку....
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Kollljan
1475596270
Ростов! Мочи Спартак!!!
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alp
1475601156
мне симпатичны все немосковские клубы, которые показывают красивую игру
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killerman77
1475602031
особенно в следующем туре
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sprint5
1475636241
из старого поколения у Ростова много болельщиков
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