Казаков: «Зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроков»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что грядущей зимой московский «Спартак» планирует приобрести трех футболистов. Также Казаков отметил грамотную селекцию питерского «Зенита» на примере покупки Жулиано.

«Насколько знаю, зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроков. Вероятно, в полузащиту с защитой. Что такое качественная сделка, показывает трансфер Жулиано в «Зенит». У бразильца никогда не было репутации настоящей звезды, но он на несколько месяцев сумел сделать, казалось бы, невозможное – заменить самого Халка. Не только набранными очками, но и качеством игры, в первую очередь», – заявил Казаков.