Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Казаков: «Зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроков»

Казаков: «Зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроков»

4 октября 2016, 16:04
32

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что грядущей зимой московский «Спартак» планирует приобрести трех футболистов. Также Казаков отметил грамотную селекцию питерского «Зенита» на примере покупки Жулиано.

«Насколько знаю, зимой «Спартак» намерен купить Каррере трех высококлассных игроков. Вероятно, в полузащиту с защитой. Что такое качественная сделка, показывает трансфер Жулиано в «Зенит». У бразильца никогда не было репутации настоящей звезды, но он на несколько месяцев сумел сделать, казалось бы, невозможное – заменить самого Халка. Не только набранными очками, но и качеством игры, в первую очередь», – заявил Казаков.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Зенит Халк Казаков Илья Жулиано Каррера Массимо
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bzfar
1475587465
По итогам статьи: Жулиано , как показывают матчи, не просто заменил Халка, а приносит больше пользы команде, чем Халк. Раньше игра Зенита сводилась к тому, что отдай мяч Халку, а он разберется что делать. Жулиано гораздо больше играет на команду, в этом его сила и сила Зенита в этом году.
Ответить
ГенГриг
1475587769
Не надо никого покупать. с таким судейством это не поможет.Лучше пригласить одного боксера. Если судья продажный и сливает то надо прямо на поле ему в торец да так чтоб нокаут. Может тогда чиновники начнут правильно думать...
Ответить
Garrincha58
1475588601
еще троих жирных кабанчиков не помешает этому свинарнику
Ответить
oyabun
1475589040
Очень сильно сомневаюсь что купят "трех высококлассных игроков". Каждый раз обещают, а в итоге берут что подешевле, уровня нашего Маурисио. Ничего личного, как говорится, но явно не "высококлассный" игрок. По большому счету в команде сейчас такой только один, это Промес. Но он один не может вытащить всю команду на первое место в Чемпионате.
Ответить
BAIv
1475589850
И судей пусть купят личных на каждую игру, только чтоб не ныли
Ответить
Анатолий Одинец
1475591166
В хорошей команде обязаны быть хорошие игроки
Ответить
GM
1475591275
До зимы еще дожить надо. А то сольют в ноябре все игры и помашут Каррере своими поросячьими копытцами. Кому тогда "высококлассных" футболистов покупать? ;)
Ответить
dyema
1475594145
Смех да и только, в спартаковском сообществе ( если эту свору можно называть обществом) с чувством юмора вообще никак, на любую шутку по поводу себя аж кипятком ссут)))))))
Ответить
multiscan
1475594703
Каррера зимой ещё будет в "Спартаке? Не смешите мои тапочки!
Ответить
killerman77
1475601920
трое: робсон, де зеув и .... рыболов-любитель
Ответить
Главные новости
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
1
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+