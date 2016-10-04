Камболов: «Ну уберут лимит на легионеров, а дальше то что?»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов выступил за наличие в российском футболе лимита на легионеров.

– Пока лимита на легионеров не было, выросло поколение, взявшее «бронзу» Евро-2008, после этого — падаем. Лимит виноват?

– Виноват лимит? Ну уберут его, а дальше то что? Не считаю, что лимит – это плохо. Конкуренция, конечно, должна быть. Это все больше человеческий фактор. Если игрок способный, то должен все доказывать на поле, несмотря на лимит. Другое дело, как молодой игрок справится с большими деньгами, которые свалятся на него. Молодому это точно ударит по голове, у него должны быть рядом старшие, которые помогут ему, «вправят» мозги, чтобы не возносился, а, наоборот, стремился к большему. А если будет стремиться, то будет и достигать.

– Поэтому в Европу российские игроки и не уезжают, потому что топ-клубам они не нужны, а средние клубы не готовы платить, как у нас?

– Я не знаю, кому там что предлагают. Это у каждого индивидуально. Людей можно понять, кто пойдет на понижение зарплаты? Здесь ему платят 3-4 миллиона, а там один. Кто согласится? Люди не из футбола вот умничают, а поставьте любого из них на место игрока. Кто согласится бултыхаться в середине таблицы европейского чемпионата за миллион, если можно бороться за Лигу чемпионов в России и получать больше? Уровень, конечно, в Европе другой, соглашусь. Но и у нас не слабый чемпионат.