Маурисио: «Соглашаться с Глушаковым необязательно»

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио прокомментировал слова хавбека «Спартака» Дениса Глушакова относительно судейства в матче 9-го тура российской Премьер-лиги между этими командами.

«У Дениса есть право говорить, что он думает об арбитрах, игроках. Да о ком угодно! Мы должны уважать его мнение. Но соглашаться же необязательно. Судьи совершают ошибки, иногда в пользу твоей команды, иногда в пользу соперника. Не стоит их осуждать.

Считаю, что арбитры работают, как могут. Конечно, судья совершал ошибки в обе стороны, но и правильные решения принимал. Так что «Спартаку» точно не нужно во всем винить арбитра», – сказал Маурисио.

Напомним, матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита», а позже работа арбитра Сергея Иванова была признана неудовлетворительной.