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Маурисио: «Соглашаться с Глушаковым необязательно»

4 октября 2016, 11:07
14

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио прокомментировал слова хавбека «Спартака» Дениса Глушакова относительно судейства в матче 9-го тура российской Премьер-лиги между этими командами.

«У Дениса есть право говорить, что он думает об арбитрах, игроках. Да о ком угодно! Мы должны уважать его мнение. Но соглашаться же необязательно. Судьи совершают ошибки, иногда в пользу твоей команды, иногда в пользу соперника. Не стоит их осуждать.

Считаю, что арбитры работают, как могут. Конечно, судья совершал ошибки в обе стороны, но и правильные решения принимал. Так что «Спартаку» точно не нужно во всем винить арбитра», – сказал Маурисио.

Напомним, матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита», а позже работа арбитра Сергея Иванова была признана неудовлетворительной.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Глушаков Денис Маурисио
Комментарии (14)
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Диктор
1475569904
Как тактично говорит-мол не стоит осуждать арбитров-особенно если они свистят в твою пользу. Скользкая речь.
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neveldomha
1475571521
Глушакову нужно думать о реально пропущенных 4-х голах, а не о виртуально незабитых. В этом причина того, что Спартак никогда не будет чемпионом
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ViktorMG
1475579119
С этим трудно не согласится. Каждый должен заниматься своим делом. Меньше слов-больше дела.
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FanatSerj
1475581670
Ну да, зачем эти видео повторы вводить, как же потом жестко сливать команду, под суживать то будут все равно, но с этим под суживанием команда может еще и справиться, а вот пенали, голы, удаления с этим то сложнее станет высасывать из пальца.
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Apocalypse
1475584216
Я не разу не судья и не специалист по судейству, но как обыватель, периодически смотрящий футбол, могу перечислить 18 серьёзных нарушений на которые Иванов реагировал не адекватно и которые явно повлияли на игру. 4 мин. Кришито сбивает Зе, ставит штрафной, жёлтую не даёт, хотя фол на чистую карточку; 5 мин. Жирков сбивает Попова, ставит штрафной, жёлтую не даёт, хотя фол на чистую карточку; 14 мин. Луиш Нету валит руками Зе, не свистит хотя фол на жёлтую; 17 мин. Кришито валит Зе, срыв атаки, свистит, но явно тянет время и провоцирует Зе на разговоры, потом даёт обоим жёлтые; 21 мин. Жирков откровенно руками валит Зе, ставит штрафной но карточку не даёт; 27 мин. Кокорин валит Ещенко, играет откровенно с зади в корпус, штрафной но жёлтой нет; 31 мин. Кришито валит Зе, срыв атаки но карточку не даёт; 53 мин. Фернандо сбивает Кришито, Кришито выбрасывает себе за спину ногу (балерун) Фернандо напарывается, оба падают, за разговоры Глушакову жёлтая; 54 мин. Боккетти валит Кокорина, Боккетти желтая в принципе справедливо но Сениту за такое не дают, обстановка накаляется; 55 мин. Витсель после паса Кокорина бьёт по мячу после свистка и забивает, гол не засчитан, жёлтой нет; 56 мин. Смольников валит руками Промеса, просто штрафной, жёлтой нет; 58 мин. Дзюба в атаке обегая сзади Боккетти заплетает тому ноги, свисток молчит; 66 мин. Зе якобы валит Нету, вообще показательно. То чем весь матч занимался Дзюба (тупо облокачивался спиной на соперника и когда тот отходил тупо валился на газон и это у судьи прокатывало) не позволено Зе, хотя на повторе ясно видно, что Нету сзади обхватил Зе и вместе с ним упал; 70 мин. Смольников откровенно играет в корпус Зобнину, жёлтой нет, просто штрафной; 73 мин. Промес фолит на Жулиано, на повторе видно, Антоха его не трогает; 83 мин. Нету бьёт локтем Зе, только штрафной, карточки нет; Ну и апофеоз всего этого! 85 мин. Кришито ловит Промеса на бедро, у судьи ноль реакции, контр атака и второй пеналь. 89 мин. Не дал быстро разъиграть штрафной и это при счёте 4-2. Ну а теперь приведите примеры серьёзных судейских решений или не решений в пользу Спартака? Да там можно было дать 2-3 жёлтые игрокам Спартака, но ближе к концу матча, когда эмоции от судейства зашкаливали.﻿
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Fan Loko mik
1475606947
Сколько можно про судейство судачить, особенно Глушаку? Он вообще проклят, все команды в которых он окажется, будут влачить жалкое существование. Никогда, он не выиграет ни одного трофея, вот и сборная стала жертвой его присутствия, хорошо. что погнали вовремя. Так что Спартаку нужно от Глушака избавляться, а не на судью пенять.
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