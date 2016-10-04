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Агент: «Щенникову нравится Бундеслига»

4 октября 2016, 09:32
11

Агент защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал о возможности перехода его клиента в зарубежный клуб.

— Можно ли назвать Георгия достаточно перспективным футболистом с прицелом на домашний чемпионат мира?

— Я лично жду, что он будет играть в этом составе. На мой взгляд, Щенников – лучшая кандидатура на позицию левого защитника сборной. Но это всего лишь мое мнение, а точку в этом вопросе может поставить только главный тренер.

Многие критикуют Щенникова за излишнюю увлеченность атакующими действиями. Это не так. Георгий строго выполняет указания тренера на поле, если надо идти в атаку, значит, такова была установка. Это я знаю точно, поскольку самодеятельности он себе не позволяет.

— Интересуются ли Георгием какие-либо другие клубы, включая зарубежные?

— Безусловно, был интерес со стороны западных клубов, но не хотелось бы называть конкретные клубы, трансферы, как вы знаете, любят тишину. Был интерес со стороны немецких клубов. К тому же Георгию самому нравится немецкий чемпионат. Поиграть в этой стране для него было бы очень интересно. Но никаких мыслей об уходе на данный момент нет.

Был также интерес и со стороны двух российских топ-клубов, но Георгий решительно дал отказ, мотивируя тем, что нигде в России, кроме как в ЦСКА, он себя не видит, хотя предложения были более чем выгодные.

— Будет ли пересмотр контракта с ЦСКА? Может, клуб предложит новые условия?

— Думаю, нет. У нас очень хороший действующий контракт, долгосрочный и на приличных условиях. Если ЦСКА решит как-то его пересмотреть, мы открыты к диалогу, чтобы еще на несколько лет связать будущее с армейским клубом.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Щенников Георгий
Комментарии (11)
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Чикомас
1475563086
А бундеслиге...нахер нужен Щенников...
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Kulimen
1475563676
Пускай едет, заграницей нужно поиграть, а вернуться всегда успеет.
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ХересБелорус
1475565332
Будет сопли жевать до пенсии в ЦСКА, ну куда он поедет то?
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Dgad
1475567904
Пушкин это призвание, и этот сказочки сочиняет,)
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Mityai90
1475568475
А Щенников Бундеслиги нет.
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panmon
1475577531
Меньше слов - больше дела! Играл бы в бундеслиге и писал что были предложения более выгодные - это одно, а так - пустая болтовня
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luke-c1
1475580034
Щенников очень защитный крайний защитник, такие сейчас не в моде
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84aivengo
1475590322
пусть дерзает.. может и не сразу за команду из первой пятерки,но за середняка можно попробовать
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a-rakhmatov
1475601178
А нравится ли Бундеслиге пуп земли Щенников?! )))
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