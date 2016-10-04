Аджоев: «Смолов проиграл конкуренцию как Кокорину, так и Кураньи»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов прибавил после ухода из столичного клуба.

«Как «Динамо» потеряло Смолова? Он, безусловно, в последнее время сильно прибавил. Забивает много голов как за сборную, так и за клуб, и за улучшение своей игры он должен быть также благодарен как мне, так и Станиславу Черчесову, потому что именно благодаря нам он оказался в «Урале», начал там забивать и прибавлять. Затем он перешел в «Краснодар» и начал стабильно привлекаться в сборную. Но это все было после, на тот момент он проигрывал конкуренцию как Кокорину, так и Кураньи.

Кто из звезд мог оказаться в «Динамо» и не оказался? Фэйр-плей немного тормознул нас при переходе Жиньяка – он уже должен был прилететь, мы договорились. М’Вила тоже тренировался с «Динамо» месяц. И австрийский левый защитник Кристиан Фукс, который сейчас играет за «Лестер», мог оказаться у нас, была такая договоренность», – рассказал Аджоев.

В текущем сезоне Смолов провел в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился восемью голами, а так же заработал одно предупреждение.