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  • Аджоев: «Смолов проиграл конкуренцию как Кокорину, так и Кураньи»

Аджоев: «Смолов проиграл конкуренцию как Кокорину, так и Кураньи»

4 октября 2016, 08:15
14

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов прибавил после ухода из столичного клуба.

«Как «Динамо» потеряло Смолова? Он, безусловно, в последнее время сильно прибавил. Забивает много голов как за сборную, так и за клуб, и за улучшение своей игры он должен быть также благодарен как мне, так и Станиславу Черчесову, потому что именно благодаря нам он оказался в «Урале», начал там забивать и прибавлять. Затем он перешел в «Краснодар» и начал стабильно привлекаться в сборную. Но это все было после, на тот момент он проигрывал конкуренцию как Кокорину, так и Кураньи.

Кто из звезд мог оказаться в «Динамо» и не оказался? Фэйр-плей немного тормознул нас при переходе Жиньяка – он уже должен был прилететь, мы договорились. М’Вила тоже тренировался с «Динамо» месяц. И австрийский левый защитник Кристиан Фукс, который сейчас играет за «Лестер», мог оказаться у нас, была такая договоренность», – рассказал Аджоев.

В текущем сезоне Смолов провел в Премьер-лиге восемь матчей, в которых отметился восемью голами, а так же заработал одно предупреждение.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Смолов Федор Аджоев Гурам
Комментарии (14)
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С-Пб on-line
1475560406
Тебе благодарны все му сорские болелы)))))
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Фан666
1475560576
А сейчас Кокорин проигрывает конкуренцию Смолову в сборной
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Тraumtanzеr
1475563639
А мы то как благодарны тебе за мусор впердиве))))
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семечкин
1475564544
ну, теперь понятно, кому Феде всю оставшуюся жизнь быть благодарным.... стало быть не своим тренерам с детской школы и до сегодняшнего дня Федя должен магарычи ставить за свою карьеру, а тренеру сборной и какому-то продавцу мандаринов и по совместительству спортивному директору...
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Alexdrill
1475571722
Сидит тупо говорит какой он "не хороший спорт директор" и тупо сам об этом не понимает
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Krasnodar 123
1475582113
И где они теперь? Как играют? Вспомнила бабка як девкой была!
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Iserb
1475587993
Блин, все сплошь иностранцы! Это ж Динамо из Москвы! Ну неужели нельзя поискать и найти своих? Такой футбол мне лично не нужен! А Спартак? Раньше его называли народной командой... А сейчас это международная команда. Больно смотреть, как деградирует отечественный футбол
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Polilux
1475606699
Аджоев - вор ! Прошу больше его не вспоминать ни где ! Динамо сегодня и он - антогонисты !
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Argon
1475686041
"... ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне вряд ли бы удалось уйти из «Динамо» свободным агентом» - Смолов ответил.
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denisrebrikov
1475697766
Было бы интересно посмотреть на них, и на Смолова если бы остался он, но рад что Федор сейчас прогрессирует, надеюсь что когда то как и наш Саша Сапета, Вова Рыков, Люк, он вернется в наш клуб, очень бы этого хотелось!
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