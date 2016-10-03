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  • Верратти: «Хочется, чтобы Балотелли обрел себя в «Ницце» и помог сборной Италии»

Верратти: «Хочется, чтобы Балотелли обрел себя в «Ницце» и помог сборной Италии»

3 октября 2016, 21:54

Хавбек «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти выразил радость за своего партнера по национальной команде Марио Балотелли. Игрок парижан уверен, что нападающий «Ниццы» еще принесет пользу «скуадре адзурре».

«Я рад, что Балотелли снова отличился в составе «Ниццы». Он до сих пор молод и может немало дать сборной Италии. Я был уверен, что Марио удастся перезапустить свою карьеру во Франции.

Конечно, четыре или пять игр – это мало, нужна стабильность. Хочется, чтобы он обрел себя в «Ницце» и помог национальной команде», – цитирует Верратти Rai.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Ницца Балотелли Марио Верратти Марко
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