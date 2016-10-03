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  • Ринат Билялетдинов: «Нужно было дать фол Кришито, но не наказывать его второй желтой»

Ринат Билялетдинов: «Нужно было дать фол Кришито, но не наказывать его второй желтой»

3 октября 2016, 18:56
16

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал спорный эпизод в поединке 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). Напомним, что в концовке встречи арбитр Сергей Иванов не зафиксировал фол Доменико Кришито на Квинси Промесе. У защитника сине-бело-голубых уже была желтая карточка, и он мог получить вторую. В ответной атаке петербуржцы заработали пенальти, который реализовал Жулиано.

«Нужно было, наверное, дать фол и не наказывать Кришито второй желтой. Это был бы удовлетворительный результат для обеих сторон. В таком случае «Зенит» бы не забил гол в ответной атаке», — сказал Билялетдинов.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кришито Доменико Промес Квинси Билялетдинов Ринат
Комментарии (16)
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семечкин
1475512938
вот хитрый татарский "дипломат"))) и вашим и нашим, а вернее не вашим-не нашим..... а профессор Преображенский говорил, что двум богам служить не возможно!!!! Кришито виноват- накажи, как положено! а если не виноват, то и наказывать не надо!!!
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alp
1475517207
нужно чтобы Ростов надругался над спартаком
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Шнюхинс
1475522495
нужно тебе лещей надавать
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Бриг
1475525754
Рядовая ошибка. На результат не влияла-Спартак ничего не мог-два мяча Зенит практически сам себе забил по дурости. Больше Спартак ничего создать не смог. Поэтому этот вой-от сознания бессильности и импотенции.
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Bukmop
1475525895
Разве не было матчей, когда рефери подсуживал красно-белым?
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Финт
1475530787
Всё верно сказал!
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subbotaspartak
1475546183
Всё дело не в том, что Спартак проиграл, Судят по разному, я всяко видал. Но если молчать, то эти ребята Объявят чемпиона до начала чемпионата. Да и хошь не хошь, плач не плач, Был испорчен матч. (Пусть Питер считает, что это не так, Но каждый когда то был в жизни М.дак)
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