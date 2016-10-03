Ринат Билялетдинов: «Нужно было дать фол Кришито, но не наказывать его второй желтой»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал спорный эпизод в поединке 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). Напомним, что в концовке встречи арбитр Сергей Иванов не зафиксировал фол Доменико Кришито на Квинси Промесе. У защитника сине-бело-голубых уже была желтая карточка, и он мог получить вторую. В ответной атаке петербуржцы заработали пенальти, который реализовал Жулиано.

«Нужно было, наверное, дать фол и не наказывать Кришито второй желтой. Это был бы удовлетворительный результат для обеих сторон. В таком случае «Зенит» бы не забил гол в ответной атаке», — сказал Билялетдинов.