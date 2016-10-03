Малафеев: «Не соглашусь, что Лодыгин допустил чудовищную ошибку. Он по-прежнему номер один в «Зените»

Оправдывает...Видно было прекрасно,что руки опоздали прижать мяч к груди.В детстве часто наблюдал такие ошибки у 10-12 -летних вратарей.С возрастом все ,кто продолжал стоять в рамке,избавлялись от такой "напасти."Такую технику приема мяча ехидно называли колхозной,справедливо считая порочной.Нередко те,кто так принимал мяч нагнувшись,-отправлял его себе в "очко".Смеху было,когда мячик заползал в ворота из-под неуклюжего вратаря.))
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил игру вратаря сине-бело-голубых Юрия Лодыгина, который в матче 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2) допустил ошибку, приведшую к голу в ворота петербуржского клуба.
– Как вратарь я понимаю, что произошло. Промес нанес могучий удар. Юра хотел зафиксировать мяч без падения. Но чуть споткнулся, немножко не рассчитал, плюс отскок от газона. Отбить мяч в сторону он уже не мог, потому что готовился его ловить. Не соглашусь, что это «чудовищная ошибка». Главное в футболе что? Результат. А на табло – 4:2 в пользу «Зенита». Гол не надломил ни команду, ни Лодыгина, к которому по второму тайму вообще никаких претензий!
– Как полагаете, почему Мирча Луческу никак не определится с основным вратарем?
– На мой взгляд, первый номер «Зенит» по-прежнему Лодыгин. Но и Миша Кержаков уверенной игрой доказывает, что готов выйти в любую минуту. Не удивлюсь, если в следующем матче на поле появится он. Есть тренеры, которые сразу делают ставку на одного вратаря. Луческу же предпочитает ротацию.