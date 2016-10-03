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    Малафеев: «Не соглашусь, что Лодыгин допустил чудовищную ошибку. Он по-прежнему номер один в «Зените»

    Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил игру вратаря сине-бело-голубых Юрия Лодыгина, который в матче 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2) допустил ошибку, приведшую к голу в ворота петербуржского клуба.

    – Как вратарь я понимаю, что произошло. Промес нанес могучий удар. Юра хотел зафиксировать мяч без падения. Но чуть споткнулся, немножко не рассчитал, плюс отскок от газона. Отбить мяч в сторону он уже не мог, потому что готовился его ловить. Не соглашусь, что это «чудовищная ошибка». Главное в футболе что? Результат. А на табло – 4:2 в пользу «Зенита». Гол не надломил ни команду, ни Лодыгина, к которому по второму тайму вообще никаких претензий!

    – Как полагаете, почему Мирча Луческу никак не определится с основным вратарем?

    – На мой взгляд, первый номер «Зенит» по-прежнему Лодыгин. Но и Миша Кержаков уверенной игрой доказывает, что готов выйти в любую минуту. Не удивлюсь, если в следующем матче на поле появится он. Есть тренеры, которые сразу делают ставку на одного вратаря. Луческу же предпочитает ротацию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2016 01:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 октября 2016, 16:03

      Оправдывает...Видно было прекрасно,что руки опоздали прижать мяч к груди.В детстве часто наблюдал такие ошибки у 10-12 -летних вратарей.С возрастом все ,кто продолжал стоять в рамке,избавлялись от такой "напасти."Такую технику приема мяча ехидно называли колхозной,справедливо считая порочной.Нередко те,кто так принимал мяч нагнувшись,-отправлял его себе в "очко".Смеху было,когда мячик заползал в ворота из-под неуклюжего вратаря.))

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 3 октября 2016, 11:15

      Знаете, если бы эта ошибка была бы исключением из правил, то никто бы внимания не обратил ... Но Лодыгин славится просто феериическими привозами в свои ворота

      3
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      Рейтинг: +496

      firs04 3 октября 2016, 10:14

      Удар был сложный, то что он выбрал не правильное решение, это да. Как по мне так оба вратаря одного уровня

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 3 октября 2016, 09:26

      Похоже, нужен новый вратарь...

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 октября 2016, 07:18

      Не выгораживай его, Слава. Очередной ляп этого олуха. Глубокий запас ему светит уже давно.

      -1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 3 октября 2016, 06:13

      по мне так кержаков на воротах понадёжней стоит чем лодырка

      1
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      Рейтинг: +101

      Ver 3 октября 2016, 05:32

      Иногда вратари отбивают мяч перед собой-вот это ошибка, а здесь скорее не повезло, что не смог поймать как намеревался...

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