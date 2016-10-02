Каррера: «В матче с «Зенитом» судейство было против нас»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 9-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:4) отметил несправедливое судейство в адрес московского клуба.

«Судейство бывает разное. Сегодня оно было против нас, хотя бывает и в нашу пользу. «Спартак» играл с очень сильной командой, самой сильной в чемпионате.

В футболе выигрывает не тот, кто больше владеет мячом, а тот, кто больше забивает. «Зенит» забил больше, потому и выиграл. «Спартак» же не смог воспользоваться моментами. Нам надо работать над реализацией», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».