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Каррера: «В матче с «Зенитом» судейство было против нас»

2 октября 2016, 19:09
42

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 9-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:4) отметил несправедливое судейство в адрес московского клуба.

«Судейство бывает разное. Сегодня оно было против нас, хотя бывает и в нашу пользу. «Спартак» играл с очень сильной командой, самой сильной в чемпионате.

В футболе выигрывает не тот, кто больше владеет мячом, а тот, кто больше забивает. «Зенит» забил больше, потому и выиграл. «Спартак» же не смог воспользоваться моментами. Нам надо работать над реализацией», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Каррера Массимо
Комментарии (42)
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Диктор
1475424705
Позор Зениту за такие три очка.Судья просто козел.
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alex1004
1475424745
Судейский беспредел!!!
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ilichkadr
1475424853
Ну, всё.......если тренер уповает на судью, значит лон не тренер.............
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СЛАВА 81
1475425090
Судья прожажная...
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Gold of Spartak
1475425903
Позорище! продажный судья..Это ж как надо бояться админресурс, чтобы не удалить Кришито и поставить два левейших пеналя...
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Genchik92
1475427680
Все по делу!!МЯСКО хе хе хе
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Filllllll
1475428285
Последний гол вообще пипец, реально вторая желтая должна быть и удаление, а вместо этого контратака и пеналь. Второй пеналь реальный был, но он пришел от ошибки или специального недогляда судьи. Даже Орлов сказал что судья не прав. Вобщем надо отстранить козла от матчей со Спартаком. Поздравляю бомжей, но если б при таком судействе победил Спартак, мне бы было не очень приятно!
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subbotaspartak
1475429535
Судью наверно не купили, А правилам не обучили. Он из гандбола иль хоккея, А может добрым был евреем. Решил хозяевам помочь, Когда самим забить невмочь. Я о другом: В ладоши хлопает газпром И Питер рад? И вам не стыдно? Мне за культуру, блин, обидно. На первом плане не артисты, А новые капиталисты. Срамно смотреть их на экране, У них футбол в своём кармане.
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kostjan 58
1475431539
вспомните локо поросята
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Диктор
1475432470
Если бы при таком судействе победил Спартак я первый плюнул бы в команду,а вам шакалам видать без разницы как очки брать.Спартак великолепен-а Иванова надеюсь больше никогда не допустят судить матчи Спартака.
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