Лодыгин начнет матч против «Спартака» с первых минут

Главные тренеры «Зенита» и «Спартака» определились со стартовыми составами команд на встречу девятого тура РФПЛ. Юрий Лодыгин начнет встречу в стартовом составе.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин.

Запасные: М. Кержаков, Обухов, Анюков, Ломбертс, Могилевец, Маурисио, Юсупов, А. Кержаков, Чернов.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Маурисио, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Таски, Пуцко, Кутин, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.