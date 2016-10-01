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    Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты

    В матче восьмого тура Эредивизие ПСВ и «Херенвен» поделили очки, сыграв вничью со счетом 1:1. Оба гола забили игроки хозяев: Арбер Зенели поразил чужие ворота, Джерри Сен-Жюст – свои.

    В других встречах тура «Витесс» обыграл «Гронинген», «Рода» уступила НЕК, «Гоу Эхед Иглс» разгромил «Эксельсиор».

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 8-й тур

    Витесс – Гронинген – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хосен, 5 (с пенальти); 1:1 – Бакер, 44; 2:1 – Леердам, 76.

    Рода – НЕК – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Майи, 78.

    Херенвен – ПСВ – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зенели, 72; 1:1 – Сен-Жюст, 75 (в свои ворота).

    Гоу Эхед Иглс – Эксельсиор – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дуитс, 11; 2:0 – Хендрикс, 36 (с пенальти); 3:0 – Хендрикс, 72 (с пенальти).

    Удаления: нет – Пантич, 57.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 23:50
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