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Витесс - Гронинген

01.10.2016, Суббота, 19:30 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 8 тур Витесс - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
28 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 0:3 Витесс
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Витесс 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 19:30 Витесс 1:1 Гронинген
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 10 мая, суббота 20:45 Витесс 1:4 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 7 мая, среда 20:45 Гронинген 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 21:45 Гронинген 3:1 Витесс
11 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Витесс 2:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
23 тур
17 февраля, воскресенье 15:30 Витесс 2:0 Гронинген
5 тур
16 сентября, воскресенье 18:30 Гронинген 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 21:45 Гронинген 1:3 Витесс
16 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Витесс 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Витесс 2:1 Гронинген
17 тур
3 декабря, пятница 22:45 Гронинген 4:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
30 тур
3 апреля, суббота 21:45 Витесс 3:0 Гронинген
8 тур
27 сентября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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