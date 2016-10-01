Пейчинович: «Нам катастрофически не везет. Один удар по нашим воротам – один гол»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал результат матча девятого тура РФПЛ против «Арсенала» (1:1).

– У нас были шансы победить. Получались неплохие прострелы, проходы по флангам, навесы со штрафных. В последнее время катастрофически не везет: соперник создает мало моментов, но в каждой игре пропускаем. Один удар по воротам – один гол. Нужно работать еще больше. Сейчас перерыв на игры сборных – будет больше времени подготовиться к следующей игре.

– В конце все футболисты «Локо» упали на газон. Это от бессилия или от расстройства?

– У нас есть силы, и мы можем играть еще лучше. Думаю, нужно двигаться в середине поля и навешивать на нападающих. Мы должны реализовывать свои моменты. Спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали. В такой непростой момент важен каждый, – сказал Пейчинович.