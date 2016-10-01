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    Семин назвал выход Абаева в стартовом составе на матч с «Арсеналом» плановым

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил причину выхода в стартовом составе на матч 9-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» голкипера Ильи Абаева. Отметим, что в нынешнем сезоне вратарь не провел за железнодорожников в чемпионате России ни одной встречи.

    «Я поставил на игру Абаева, потому что у нас два равноценных вратаря. Абаев играл в Кубке России и достаточно хорошо себя проявил. Поэтому это такая плановая замена», – сказал Семин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2016 17:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +415

      radga 2 октября 2016, 04:04

      Абаев хороший вратарь, но засиделся на банке - оттуда и его ошибка голевая, из-за которой команда "мучилась" чтобы счет сравнять.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:07

      Абаев очень приличный кипер.

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