Семин назвал выход Абаева в стартовом составе на матч с «Арсеналом» плановым

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил причину выхода в стартовом составе на матч 9-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» голкипера Ильи Абаева. Отметим, что в нынешнем сезоне вратарь не провел за железнодорожников в чемпионате России ни одной встречи.

«Я поставил на игру Абаева, потому что у нас два равноценных вратаря. Абаев играл в Кубке России и достаточно хорошо себя проявил. Поэтому это такая плановая замена», – сказал Семин.