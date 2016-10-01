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    Таранов: «В том, что нет болельщиков на трибунах, «Крылья Советов» виноваты сами»

    Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о победе самарского клуба в матче 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:1). Отметим, что данный успех стал для волжан первым в нынешнем чемпионате.

    «Пропущенный гол – это следствие своих ошибок и неудачных действий. Давно не побеждали, забыли какие это эмоции. Мы начали сегодня играть в три нападающих. Это дало свои плоды. Самое главное, что забили и выиграли. Нужно было почувствовать вкус побед.

    В том, что нет болельщиков, мы сами виноваты. Но никто не может упрекнуть нас за низкую самоотдачу. До этого тура были матчи с лидерами чемпионата, но все равно мы должны были брать больше очков. Думаю, если будем забивать, то болельщики вернутся на трибуны», – передает слова Таранова корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 17:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 1 октября 2016, 20:10

      Приезжай в Самару на кубок.

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Victor.Vings 1 октября 2016, 20:12

      Главное Что губера не было, как приходит на матчи, крылья начинают хуже играть. инфа 100 %

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 октября 2016, 19:28

      Меня на матче не было, вот в чем проблема

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