Пепе может оказаться в «Милане»

«Милан» рассчитывает пополнить свой состав защитником «Реала» Пепе, который, с большой долей вероятности, будущим летом станет свободным агентом. Контракт португальца со «сливочными» истекает в середине следующего года, а руководство мадридцев пока не выхолило на связь с игроком по поводу его продления. В случае, если до января стороны так и не сядут за стол переговоров, 33-летний игрок получит право на переговоры с любым клубом.

Сообщается, что «россонери» готовы предложить Пепе договор сроком на два года с зарплатой четыре миллиона евро за сезон без учета различных бонусов.