Дани Алвес: «Игуаин способен сделать матч»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес похвалил своего одноклубника Гонсало Игуаина и посоветовал обратить внимание на его статистику.

«Взгляните на статистику – цифры вам не соврут. Игуаин находится в прекрасной форме и всегда готов сделать результат матча. Другое дело, что наша команда состоит их профессионалов и мы не можем складывать всю ответственность на одного игрока», – заявил Алвес.

Отметим, что в нынешнем сезоне 28-летний аргентинец забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в шести матчах чемпионата Италии.