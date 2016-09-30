Веденеев: «Игра «Зенита» со «Спартаком» будет совсем другого уровня»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев уверен, что сине-бело-голубых ждет серьезная битва в матче 9-го тура со «Спартаком».

«Думаю, что на тренерский штаб «Зенита» и «Спартака» результат матча с АЗ особого впечатления не произвел. Луческу прекрасно понимает, где есть слабые места у его команды, где сильные места «Спартака» — как понимает и то, что игра со «Спартаком» будет совсем другого уровня. Не надо сейчас никакой эйфории.

В «Спартаке» хватает профессионалов высокой пробы — человек шесть там есть точно. Промес, Зе Луиш, Бокетти, Попов, Фернандо, Маурисио. Российские игроки «Спартака» могут и усомниться в чем-то. Однако уверен, что «Спартак» на «Петровском» предстанет полноценной боевой единицей. По этому матчу мы и будем судить о «Зените», — сказал он.