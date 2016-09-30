Ляпорт: «С детских лет мечтал играть за сборную Франции»

Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт рад тому, что сможет играть в сборной Франции. Напомним, что наставник национальной команды Дидье Дешам пригласил футболиста на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира.

«Я очень рад. С детских лет мечтал играть за сборную Франции. Не стоит говорить о том, контактировал ли я с представителями сборной Испании», — сказал футболист.

Напомним, что Ляпорт мог играть за сборную Испании, но сам выбрал вариант с французской национальной командой.

