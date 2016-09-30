Лига Европы. «Рома» разгромила «Астру», «Аустрия» и «Виктория» голов не забили

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Рома» со счетом 4:0 обыграла «Астру». Голы забивали Кевин Строотман, Федерико Фацио, Мохамед Салах, а также поразивший собственные ворота Фабрисио.

В другой встрече группы «Аустрия» и «Виктория» счет не открыли.

Лига Европы. Групповой этап. Группа E. 2-й тур

Аустрия (Австрия) – Виктория (Чехия) – 0:0 (0:0)

Рома (Италия) – Астра (Румыния) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Строотман, 15; 2:0 – Фацио, 45; 3:0 – Фабрисио, 47 ( в свои ворота); 4:0 – Салах, 55.

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