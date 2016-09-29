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Судьи
Главный судья:
Джон Битон (Стратклайд)

Аустрия - Виктория

29.09.2016, Четверг, 22:05 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Лига Европы, 2 тур Аустрия - Виктория
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рома 6 3 3 0 16:7 +9 12
2. Астра 6 2 2 2 7:10 -3 8
3. Виктория П 6 1 3 2 7:10 -3 6
4. Аустрия В 6 1 2 3 11:14 -3 5
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 30 сентября 2016, 00:02

    Поймал.

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