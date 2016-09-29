Лига Европы. «Интер» проиграл «Спарте», «Саутгемптон» и «Хапоэль» голов не забили

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Интер» проиграл «Спарте» с счетом 1:3. В составе пражан дублем отметился Вацлав Кадлец, еще один гол забил Марио Холек. Автором гола «Интера» стал Родриго Паласио.

В другой встрече группы «Саутгемптон» сыграл вничью с «Хапоэлем» из Беер-Шевы.

Лига Европы. Групповой этап. Группа K. 2-й тур

Спарта (Чехия) – Интер (Италия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кадлец, 7; 2:0 – Кадлец, 25; 2:1 – Паласио, 71; 3:1 – Холек, 76;.

Удаления: нет – Раноккья, 75.

Хапоэль (Израиль) – Саутгемптон (Англия) – 0:0 (0:0)

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