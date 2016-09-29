Плетикоса: «Суперсейв Джанаева принес «Ростову» одно очко»

Бывший вратарь «Ростова» Стипе Плетикоса высоко оценил игру команды в матче с ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По мнению хорвата, российский клуб мог рассчитывать на победу во встрече.

«Судя по тому, что я увидел, «Ростов» заслуживал победы и мог отстоять три очка. Россияне отлично действовали и в атаке, и в обороне. Они вели себя очень организованно и дисциплинированно. Тем не менее хорошо, что ребята заработали хотя бы одно очко. Ростовчане дважды вели по ходу матча, и жаль, что не удалось выдержать давления со стороны ПСВ.

Самое большое впечатление на меня произвел Сослан Джанаев, отразивший в этом матче пенальти. Хотел бы поздравить Джанаева с невероятно красивым спасением. Это был суперсейв, благодаря которому «Ростов» и заработал одно очко. Думаю, у клуба есть все шансы побороться за третье место в группе и продолжить игру в Лиге Европы», – заявил Плетикоса.