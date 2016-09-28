Бердыев решал вопросы с властями Ирана для переезда Азмуна в Россию

Скаут «Рубина» Марат Кабаев рассказал, что именно Курбан Бердыев добился того, чтобы нападающий Сердар Азмун покинул Иран и перебрался в Россию. Футболист сначала выступал за казанский клуб, а теперь защищает цвета «Ростова».

«Семья Азмуна — туркмены, Сердар родился на севере Ирана. От его родного города до границы с Туркменией по прямой 50 километров. До родного Бердыеву Ашхабада можно быстро добраться поездом или машиной. Ехать — пять часов по трассе, поездом побольше.

Бердыев лично встречался с отцом Азмуна. Дал слово. Иран ведь не та страна, где можно просто уехать в Европу или Азию, не решив прежде все вопросы с властями Исламской республики. Но вообще, это Бекиича нужно спрашивать, что именно он говорил», – заявил Кабаев.