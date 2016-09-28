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    Жоаозиньо: «Для меня станет огромной честью получить вызов в сборную России»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо отметил, что надеялся получить вызов в сборную России на товарищеский матч с командой Коста-Рикой.

    «Конечно, мне бы очень хотелось сыграть в матче-открытии нашего стадиона. Я был бы рад получить приглашение в сборную России, и это стало бы для меня огромной честью. Все ребята восприняли это абсолютно спокойно, поздравили меня. Отношение партнеров по команде ко мне вообще не изменилось. Я всегда отлично общался со всем коллективом и не испытываю никаких проблем с этим.

    Стала ли отставка Олега Кононова с поста главного тренера неожиданностью? Вы знаете, это футбол, и здесь все может измениться за один день. Но все же для меня отставка тренера действительно стала неожиданностью», – заявил Жоаозиньо.

    Источник: Известия

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    28.09.2016 09:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 28 сентября 2016, 19:25

      Даже у немцев были натурализованные игроки.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 28 сентября 2016, 19:15

      Что-то сбился прицел у Жоры-в последней игре 2 из 3 пасов неточные. Пора бы уже забыть про травму.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 14:17

      Кто следующий станет Россиянином? Маурисио?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 13:51

      У всех есть шанс получить вызов, главное показывать хорошую и цельную игру. А так пока только польза для Краснодара что минус один легионер.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 28 сентября 2016, 13:38

      Как уже в мини-футболе, блин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 сентября 2016, 13:19

      но ты не тянешь до сборной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 28 сентября 2016, 10:45

      Врят ли вызовут

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 28 сентября 2016, 10:04

      Нет желания болеть за такую сборную "России". Считаю абсурдом что за нашу сборную будут бегать бразильцы и им подобные.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > zarsm 28 сентября 2016, 10:22

      да не болей ради бога, меньше вони будет.

      4
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > Kosmotoga 28 сентября 2016, 14:12

      Воняет от таких людей как ты, для которых наемники в сборной России это норма.

      0
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 > zarsm 28 сентября 2016, 14:55

      Ребята это нормальная ситуация. Во всех сильных сборных есть не мало натурализованных. Мы же все люди.

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