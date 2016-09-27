Чернов: «Хочу остаться в «Енисее», но все зависит от ЦСКА»

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Енисей», признался, что хотел бы остаться в клубе из Красноярска на постоянной основе.

– Есть желание остаться в «Енисеем» после окончания аренды?

– Все будет зависеть от ЦСКА, хочется осуществить мечту все-таки! Если поступит предложение из Красноярска, останется тренер, тот же коллектив, то с удовольствием останусь здесь. Пацаны местные говорят, что такой атмосферы никогда не было, то, что мы каждые три-четыре дня вместе с ними выбираемся на природу, минимум человек десять-пятнадцать – очень круто. В этом и есть секрет успеха, в нашей сплоченности, дружбе.