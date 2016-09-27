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  • Черчесов: «Если сборники не будут проявлять себя в клубах, то к ним появятся вопросы»

Черчесов: «Если сборники не будут проявлять себя в клубах, то к ним появятся вопросы»

27 сентября 2016, 08:27
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он выбирал футболистов для участия в товарищеском матче с Коста-Рикой.

– Новосельцев пока не очень много играет в “Зените” после перехода из “Ростова”. Вас это не расстраивает?

– Понятно, что после таких переходов случается небольшой дискомфорт и для футболиста, все-таки костяк и состав в “Зените” уже сформирован, и, естественно, для нас, поскольку Иван сейчас в другой команде, играющей по другой системе. Поэтому нужно время. Но мы не можем не вызывать человека, который только что был в сборной и провел на хорошем уровне полный матч. Необходимо с ним переговорить, спросить, как он себя чувствует.

Все-таки Новосельцев – игрок основной обоймы. Поэтому он здесь. А как проявит себя, как будет работать, уже посмотрим. Учитывая, что в “Зените” Иван уже пару недель тренируется по другой схеме, он может рассчитывать на выход в основном составе, если примем решение играть в четыре защитника.

– Оздоев не очень ярко выглядит в последнее время. Согласны?

– Абсолютно! Другое дело, что, повторю в который раз, мы не можем шарахаться из стороны в сторону. Хотим все-таки игрокам, на которых уже обратили внимание, дать больше времени себя показать. Представляем сильные качества и уровень футболистов, понимаем, на что они способны. Но если они не будут проявлять себя в клубах, то появятся вопросы, которые будем с ними обсуждать.

Вот в этот раз как раз и переговорим и с Новосельцевым, и с Оздоевым. Все в их руках.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Коста-Рика Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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gor77
1474957357
Здесь только мааааленькая часть. Это полное интервью Черчесова: http://www.sport-express.ru/football/rusteam/reviews/stanislav-cherchesov-absolyutno-ne-soglasen-chto-evropy-dostoin-tolko-smolov-1048475/
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Iskandero
1474961457
Постоянная ротация к стабильности в игре не приводит.
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