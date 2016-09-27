Черчесов: «Если сборники не будут проявлять себя в клубах, то к ним появятся вопросы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он выбирал футболистов для участия в товарищеском матче с Коста-Рикой.

– Новосельцев пока не очень много играет в “Зените” после перехода из “Ростова”. Вас это не расстраивает?

– Понятно, что после таких переходов случается небольшой дискомфорт и для футболиста, все-таки костяк и состав в “Зените” уже сформирован, и, естественно, для нас, поскольку Иван сейчас в другой команде, играющей по другой системе. Поэтому нужно время. Но мы не можем не вызывать человека, который только что был в сборной и провел на хорошем уровне полный матч. Необходимо с ним переговорить, спросить, как он себя чувствует.

Все-таки Новосельцев – игрок основной обоймы. Поэтому он здесь. А как проявит себя, как будет работать, уже посмотрим. Учитывая, что в “Зените” Иван уже пару недель тренируется по другой схеме, он может рассчитывать на выход в основном составе, если примем решение играть в четыре защитника.

– Оздоев не очень ярко выглядит в последнее время. Согласны?

– Абсолютно! Другое дело, что, повторю в который раз, мы не можем шарахаться из стороны в сторону. Хотим все-таки игрокам, на которых уже обратили внимание, дать больше времени себя показать. Представляем сильные качества и уровень футболистов, понимаем, на что они способны. Но если они не будут проявлять себя в клубах, то появятся вопросы, которые будем с ними обсуждать.

Вот в этот раз как раз и переговорим и с Новосельцевым, и с Оздоевым. Все в их руках.