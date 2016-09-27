ФА подозревает Эллардайса в коррупции и проводит в отношении него расследование

Футбольная ассоциация Англии проводит расследование в отношении главного тренера сборной страны Сэма Эллардайса.

Эллардайс подозревается в использовании своего положения для заключения сделки на 400 тысяч фунтов, а также в том, что он давал советы бизнесменам относительно того, как обойти некоторые трансферные правила ФА.

Об этом стало известно в ходе журналистского расследования, которое на протяжении десяти месяцев проводило издание The Telegraph.

В ходе этого расследования репортеры представлялись азиатскими бизнесменами, которые хотят заработать на английском трансферном рынке, и вели переговоры с Эллардайсом, записывая все на скрытую камеру.

В ходе беседы наставник англичан признался, что знает агентов, которые постоянно обходят введенное в 2008 году правило, запрещающее третьей стороне владеть правами на игрока. Эллардайс назвал это правило «глупым» и сказал, что обойти его «не проблема».

«Мы попросили The Telegraph предоставить нам все факты по этому делу и ждем ответа», – сказал представитель ФА, которая уже начала свое расследование этих обстоятельств.