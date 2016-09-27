Калитвинцев: «Не доигрывали матч с «Сибирью», а доводили его до логического конца»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями после матча 14-го тура ФНЛ против «Сибири» (1:0).

«Знали, что «Сибирь» хорошо обороняется, серьезно готовились к игре. Они проиграли всего три матча – два в начале, еще один из-за проблем с составом. Была задача как можно скорее вскрыть их оборону, но в первом тайме не получилось. Когда во втором забили гол, попытались вытянуть их на нашу половину, но они не пошли. Не доигрывали матч, а доводили его до логического конца», – сказал Калитвинцев.

Также наставник прокомментировал результаты жеребьевки стадии 1/8 финала Кубка России.

«Когда узнали, что в Кубке сыграем с «Тосно», никакой особой реакции не было. Надо все-таки поступательно действовать. Сейчас у нас на повестке дня «Мордовия», поэтому никаких разговоров о «Тосно» пока не было. Всему свое время».