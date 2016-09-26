Раньери: «Не знал, что Слимани прозвали убийцей драконов. Мы поговорили с ним о «Порту»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери уверен, что нападающий Ислам Слимани поможет своей команде в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

«Слимани столько забил «Порту» в прошлом, что я подумаю, ставить ли его на эту игру!

Конечно, я говорил с ним про «Порту». Не он пришел ко мне с этими разговорами, не я к нему – мы оба шли навстречу.

Я не знал, что Слимани прозвали убийцей драконов, но уверен, что он станет большой угрозой для «Порту». Мы беседовали с ним на эту тему», – сказал Раньери.

Напомним, Слимани перешел в « Лестер» из «Спортинга» минувшим летом. В трех последних матчах против «Порту» футболист забил пять голов.

Матч «Лестер» – «Порту» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.