Павлов: «Арсеналу» труднее, чем кому-либо. Но я знаю, что делать»

Главный тренер тульского «Арсенала» после ничьей с «Тереком» в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что его команда находится в непростой ситуации.

«Спасибо всем за поддержку. Нам сейчас очень трудно. Труднее, чем кому-либо. Нам важно, чтобы никто от нас не отворачивался. Это Премьер-лига. Нужно потерпеть. Я знаю, как все сделать – нужно чуть-чуть времени.

У нас нет великих денег. Значит нужно кого-то своего подготовить. Мы пошли на это. Все, что было в прошлом году, это осталось в прошлом году», – сказал Павлов.