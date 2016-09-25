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  • Каррера: «После матча с «Уфой» сожгу свой костюм и на следующую игру надену тренировочный костюм»

Каррера: «После матча с «Уфой» сожгу свой костюм и на следующую игру надену тренировочный костюм»

25 сентября 2016, 20:46
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения в матче 8-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1) в шутку заявил, что сожгет костюм, в котором вышел на эту игру, и наденет на следующую встречу тренировочную форму.

«Я сожгу этот костюм и на следующий матч снова надену тренировочную форму! (Смеется). Очень сложная игра. Но мы понимали, что она будет именно такой. «Уфа» – очень закрытая команда. В первом тайме пришлось трудно, мы слишком медленно играли. И из-за «полуошибки» пропустили. Но после перерыва удалось прибавить. «Спартак» создавал моменты, результат мог бы быть другим… В футболе порой выигрываешь, когда не заслужил, и проигрываешь, когда заслуживал большего. К подопечным у меня нет никаких претензий. Они играли с отличным настроем, бились до конца», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Андрей Ермошин
1474826136
Уфа поражения не заслужила, более того, самонадеянный Спартак мог проиграть с еще большим счетом. Новый тренер - беды старые: не может тренер вдолбить с эти тупые головы технологию победителей. Так было сегодня, так было на кубок, что-то будет дальше.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474827634
Массимо, не отступай от русских традиций, потерпи до масленицы, там и сожжешь вместе со всеми... чучелами)).
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Бью Свиней
1474828542
Надо сжечь костюм ,собрать пепел в коробочку, корбочку отдать шаману, а шаман уже должен будет подтвердить, что это заговор, или команда автобус, или Гинер все купил. В общем сезон у спартака начинается по накатанной!
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Kareon
1474828646
Проиграли из -за федуна он на матче присуствовал раньше его не было
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saidd
1474828691
с возвращением, пятачки)
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Шаен
1474848651
Лучше контракт свой сожги и беги из от Пердуна!))
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NNNN-4
1474867821
К концу чемпионата без трусов останешься...
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