Каррера: «После матча с «Уфой» сожгу свой костюм и на следующую игру надену тренировочный костюм»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения в матче 8-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1) в шутку заявил, что сожгет костюм, в котором вышел на эту игру, и наденет на следующую встречу тренировочную форму.

«Я сожгу этот костюм и на следующий матч снова надену тренировочную форму! (Смеется). Очень сложная игра. Но мы понимали, что она будет именно такой. «Уфа» – очень закрытая команда. В первом тайме пришлось трудно, мы слишком медленно играли. И из-за «полуошибки» пропустили. Но после перерыва удалось прибавить. «Спартак» создавал моменты, результат мог бы быть другим… В футболе порой выигрываешь, когда не заслужил, и проигрываешь, когда заслуживал большего. К подопечным у меня нет никаких претензий. Они играли с отличным настроем, бились до конца», – сказал Каррера.