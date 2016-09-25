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    Каряка: «Крылья Советов» не заслуживают находиться на последнем месте в таблице»

    Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал о состоянии пермской команды в преддверии матча восьмого тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

    – Восстановилась ли команда после кубкового матча в Ульяновске?

    – Да, конечно. Во-первых, мы провели ротацию состава и нескольким футболистам предоставили отдых. Во-вторых, между кубковой игрой и матчем чемпионата – четыре дня. Этого времени, в любом случае, должно хватить. Тем более, что мы играем перед своими болельщиками, а это же всегда придает дополнительные силы.

    – Как самочувствие Николая Зайцева, получившего травму в Ульяновске? Он сможет сыграть с «Крыльями»?

    – Он восстанавливается, но окончательное решение можно будет принять только ближе к игре. А Фегор Огуде, пропустивший последний матч чемпионата в Грозном, уже тренируется в общей группе.

    – «Крылья» – не чужая для вас команда. Ждете встречи с кем-то из старых знакомых?

    – Там остался только один человек, с кем мы знакомы – администратор Валерий Репин. Ну и болельщики, конечно.

    – Про самарскую команду специалисты говорят, что ее игра не соответствует последнему месту в таблице, и что «Крылья» вот-вот начнут набирать очки. А ваше мнение?

    – Там, действительно, собраны неплохие футболисты – Молло, например, с приходом которого в прошлом году команда преобразилась. Так что такая точка зрения имеет право на существование.

    Источник: ФК «Амкар»

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    25.09.2016 14:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 26 сентября 2016, 07:10

      Надеемся на победу, а то действительно наше место так и останется последнее.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 сентября 2016, 14:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Именно, что на своём месте!

      -4
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Aztec58 26 сентября 2016, 03:47

      за своим следи...местом)

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      Рейтинг: +73

      MonTee > Aztec58 26 сентября 2016, 14:28

      дураков всегда хватает и ты-один из них...

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