Калачев: «Пускай ЦСКА готовится. Будем их давить здесь»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал исход матча восьмого тура РПФЛ против «Локомотива» (1:0).

«Дома всегда надо играть агрессивно. Мы были готовы. Первый тайм провели слишком бодро, столько набегали! Поэтому во втором тайме чуть-чуть не хватило сбалансированности. Если бы мы и второй тайм сыграли, как первый, счeт был бы другим, поверьте.

Установки на второй тайм удержать счет не было. Чувствовали себя хорошо, тренер за нас взялся интенсивно, взял нас под контроль. До этого у него были свои вопросы, но всю эту неделю он нас тренировал и готовил. Отсюда сумасшедший настрой. И физически чувствовали себя хорошо, даже на второй тайм нас физически хватило.

Сейчас позитивно будем готовиться к ПСВ, это серьезная команда. Да у нас вся группа сумасшедшая. Постараемся для страны заработать очки, порадовать своих болельщиков. Будем стараться и биться.

Матч с ЦСКА в следующем туре РФПЛ? Пускай они готовятся. Мы их будем давить здесь. Но в первую очередь сейчас мысли о Лиге чемпионов, постараемся преподнести сопернику сюрприз», – сказал Калачев.