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Калачев: «Пускай ЦСКА готовится. Будем их давить здесь»

25 сентября 2016, 01:00
23

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал исход матча восьмого тура РПФЛ против «Локомотива» (1:0).

«Дома всегда надо играть агрессивно. Мы были готовы. Первый тайм провели слишком бодро, столько набегали! Поэтому во втором тайме чуть-чуть не хватило сбалансированности. Если бы мы и второй тайм сыграли, как первый, счeт был бы другим, поверьте.

Установки на второй тайм удержать счет не было. Чувствовали себя хорошо, тренер за нас взялся интенсивно, взял нас под контроль. До этого у него были свои вопросы, но всю эту неделю он нас тренировал и готовил. Отсюда сумасшедший настрой. И физически чувствовали себя хорошо, даже на второй тайм нас физически хватило.

Сейчас позитивно будем готовиться к ПСВ, это серьезная команда. Да у нас вся группа сумасшедшая. Постараемся для страны заработать очки, порадовать своих болельщиков. Будем стараться и биться.

Матч с ЦСКА в следующем туре РФПЛ? Пускай они готовятся. Мы их будем давить здесь. Но в первую очередь сейчас мысли о Лиге чемпионов, постараемся преподнести сопернику сюрприз», – сказал Калачев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив ЦСКА Калачев Тимофей
Комментарии (23)
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CSKA №1
1474773863
ЦСКА вас тоже будет давить(((
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за ЦСКА с 1980г
1474779154
ой,боимся,боимся..
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каа
1474780394
ну теперь осталось только отвечать за слова... иначе беда((( ЦСКА вперед...!!!
Ответить
Виталич
1474781256
молодец..так и должен говорить настоящий футболист..
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Чикомас
1474783739
Болтать много стал. Отвечать придется.
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Garrincha58
1474783794
Мужики!
Ответить
mnb 95
1474787542
Борзый мальчик.
Ответить
опус 2
1474788333
Уж мы их давили,давили....(Шариков. Собачье сердце)
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T 72
1474789550
Ещё один игруля звездит,хотел болеть за вас в этом матче,теперь-хрен,удачи ЦСКА
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balaton78
1474810620
Отличный настрой! Верю в победу Ростова!
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