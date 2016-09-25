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    Семин: «Ростову» повезло, потому что наш игрок обороны поскользнулся»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча восьмого тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

    «В первом тайме «Ростов» имел хорошие моменты за счет давления и быстрого перехода в атаку, длинных передач. Но в целом, наверное, «Ростову» повезло, потому что наш игрок обороны поскользнулся, в результате чего мы проиграли этот эпизод, после которого был забит гол.

    Во втором тайме, на мой взгляд, было наше большое преимущество, но «Ростов» хорошо оборонялся большим количеством. Хотя моменты, чтобы отыграться, у нас были», – сказал Семин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 00:05
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 сентября 2016, 15:40

      ШПАЛЫЧ иди на пенсию,как у ФЕРГЮСЕНА у тебя не получится,будут защитники скальзить,нападающие буксовать...

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 сентября 2016, 12:01

      Юрий Палыч забыл добавить, что Ростову повезло ещё и потому, что Локомотиву забивать было некогда... Команда делом была занята!

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 сентября 2016, 11:17

      нужна перестройка. Некоторых футболистов отцепить от паравоза и прикупить качественных игроков

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 сентября 2016, 11:03

      С такими игроками Ю.П.Сёмин испортит свою биографию.Железнодорожному "руководству" надо пореже махать ложкой и прикупить пару хороших форвардов.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 сентября 2016, 10:39

      Ростову повезло, что эту команду создал Бикеич...Вот тут действительно, повезло...

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 25 сентября 2016, 09:50

      При всем уважении к Палычу, разговоры о том,что кому-то повезло, а кому-то нет из уст проигравшей стороны свидетельствуют о слабости и не понимании, как что-то поменять в лучшую сторону.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2016, 09:07

      Палыч да вы спятили на старость ваш Локо вообще ничего не имел, при Червиченко команда играла намного интересней

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 сентября 2016, 09:01

      В поражении Локо виноват поскользнувшийся игрок

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 сентября 2016, 07:55

      Ну была бы ничья и что? Это такой был бы сильный успех московского клуба? Теперь мечтают увезти ничейку из Ростова?

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      Рейтинг: +362

      sargassov 25 сентября 2016, 07:07

      Везёт тем, кто везёт. Удачи нет, есть те, кто её создаёт

      -1
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