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    Точный удар Полоза принес «Ростову» три очка в игре с «Локомотивом»

    В матче восьмого тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Локомотив» благодаря голу Дмитрия Полоза – 1:0. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Полоз, 41.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 23:25
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 25 сентября 2016, 09:35

      Поздравления ростовчанам!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 сентября 2016, 07:53

      ужасно плотный график впереди ПСВ и ЦСКА и ротацию делать некем,но вы же МУЖИКИ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 25 сентября 2016, 07:02

      Хорошая игра, есть результат. Задрали красные карточки и 11-метровые уже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 25 сентября 2016, 07:00

      Что то тормозит паровоз...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 25 сентября 2016, 05:42

      Красавцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 сентября 2016, 03:46

      Учитывая короткую скамейку, хватит ли Ростову сил на весь сезон? Локомотив мне кажется ещё заиграет, Сёмин команды долго строит, ему время нужно.

      2
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 25 сентября 2016, 03:17

      Ну вот и все шлакомотив следующий в фнл как и Динамо

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 сентября 2016, 01:59

      вижу Ростов разбушевался не на шутку...

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 25 сентября 2016, 01:35

      Зря, зря портит свою репутацию...(((

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 25 сентября 2016, 00:28

      Коней ждет та же кара

      2
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