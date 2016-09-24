Точный удар Полоза принес «Ростову» три очка в игре с «Локомотивом»

Поздравления ростовчанам!
В матче восьмого тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Локомотив» благодаря голу Дмитрия Полоза – 1:0. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Полоз, 41.
В матче восьмого тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Локомотив» благодаря голу Дмитрия Полоза – 1:0. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Полоз, 41.
Поздравления ростовчанам!
ужасно плотный график впереди ПСВ и ЦСКА и ротацию делать некем,но вы же МУЖИКИ!!!
Хорошая игра, есть результат. Задрали красные карточки и 11-метровые уже
Что то тормозит паровоз...
Красавцы!
Учитывая короткую скамейку, хватит ли Ростову сил на весь сезон? Локомотив мне кажется ещё заиграет, Сёмин команды долго строит, ему время нужно.
Ну вот и все шлакомотив следующий в фнл как и Динамо
вижу Ростов разбушевался не на шутку...