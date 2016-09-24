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    Митрофанов: «Если РФС так надеется на лимит, пусть тогда уже сделает его в 11 россиян»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказался насчет актуальности лимита на легионеров в российском футболе.

    «По поводу лимита мы свою позицию много раз высказывали, не хотелось бы вдаваться в подробности. Полагаю, что должна быть система мер по развитию футбола.

    Лимит – это административно-техническое решение, он может способствовать развитию спорта, но не только он. Если не делать больше ничего, надеяться на некий лимита, то давайте сделаем лимит в 11 игроков. Так будет быстрее, но это же какой-то абсурд. Можно сказать, другой вид спорта получится.

    Я считаю, что лимит себя изжил. Но если Российский футбольный союз полагает, что еще какое-то время нужно его использовать – давайте посмотрим, будут ли результаты», – сказал Митрофанов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2016 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +430

      andr2112 25 сентября 2016, 13:45

      Это ты неосторожно сказал. Они ведь не подумавши могут и вправду так сделать, тем более там не утруждают себя таким занятием)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12324

      Вомбат 25 сентября 2016, 10:59

      Вот тут Митрофан все правильно сказал. Каждое слово по делу.

      -1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 25 сентября 2016, 06:43

      Дело говорит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 24 сентября 2016, 22:11

      честно говоря снизив лимит мы можем получить три клуба в ЛЧ. + к тому, что 2-3 русских в команде приведет к повышенной конкуренции в основе и всякие кокорины и смоловы уже будут меньше думать о тачках и имидже, а больше будут ценить свои выходы на поле. Снизив лимит получим более качественный игроков ИМХО

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Lordfrax 25 сентября 2016, 00:07

      все так но поди докажи мутковским и К

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