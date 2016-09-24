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  • Хидиятуллин: «Идет захват профсоюза футболистов, Зотов просто самозванец»

Хидиятуллин: «Идет захват профсоюза футболистов, Зотов просто самозванец»

24 сентября 2016, 10:40
8

Председатель совета Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Вагиз Хидиятуллин сообщил, что ему не дали возможности присутствовать на исполкоме РФС.

«Меня сегодня не пустили на исполком. Я предполагал, что приду сюда и меня не будет в списке делегатов, так и получилось. Если хотите знать, то происходит просто захват профсоюза футболистов. Я хочу сказать, что Зотов просто самозванец. Именно я начинал эту работу, водил его за руку. Естественно, я буду отстаивать свои права в суде.

От поста своего я не отрекался и не уходил, а все документы, которые предоставлял Зотов неправомерны. Насколько я понимаю, в некоторых из них подделана подпись. Также хочу сказать, что те документы, которые показывал Зотов, говорят о том, что решение принимало пять человек. Но это же не кворум. Другие восемь человек не голосовали.

На выборах я буду поддерживать Газзаева. Он не просто мой знакомый, он мой друг. Я знаю его программу, возил ее по разным городам. Связан ли мой выбор с тем, что сейчас происходит? Возможно, да, это тоже сказалось», – заявил Хидиятуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Хидиятуллин Вагиз
Комментарии (8)
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Дон Посей
1474704612
Футболисты, тренеры и всякие профсоюзы должны быть в России Едины! Кто думает иначе - простите, идите в......(в смысле - вниз турнирной таблицы).
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prtcs
1474705619
Вагиз, слабоват ты для лидера профсоюза футболистов.
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Молчуновский
1474706576
Зотов? Так он вроде из Спартака в Динамо ушел. И как он все успевает. И в футбол играть и власть захватывать. Во, дает.
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yorgenbarenz
1474709300
Как это всё похоже на выборы политические.Вот,что значит,одна масть во всей стране рулит.Оккупанты,блинн!
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Mi6
1474717216
мудко всё подмял...
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Aztec58
1474717373
Ты бы почаще делами занимался, ага, Зотова везде видно и слышно, а ты на печи лежишь.
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