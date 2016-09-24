Хидиятуллин: «Идет захват профсоюза футболистов, Зотов просто самозванец»

Председатель совета Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Вагиз Хидиятуллин сообщил, что ему не дали возможности присутствовать на исполкоме РФС.



«Меня сегодня не пустили на исполком. Я предполагал, что приду сюда и меня не будет в списке делегатов, так и получилось. Если хотите знать, то происходит просто захват профсоюза футболистов. Я хочу сказать, что Зотов просто самозванец. Именно я начинал эту работу, водил его за руку. Естественно, я буду отстаивать свои права в суде.

От поста своего я не отрекался и не уходил, а все документы, которые предоставлял Зотов неправомерны. Насколько я понимаю, в некоторых из них подделана подпись. Также хочу сказать, что те документы, которые показывал Зотов, говорят о том, что решение принимало пять человек. Но это же не кворум. Другие восемь человек не голосовали.

На выборах я буду поддерживать Газзаева. Он не просто мой знакомый, он мой друг. Я знаю его программу, возил ее по разным городам. Связан ли мой выбор с тем, что сейчас происходит? Возможно, да, это тоже сказалось», – заявил Хидиятуллин.