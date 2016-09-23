Ерохин: «Мне нравится, когда больше играешь и меньше тренируешься»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам чемпионата России и Лиги чемпионов.

«Конечно, когда побеждаешь, легче готовиться. А когда есть ошибки, приходится потом работать. Сейчас у нас идет серьезная работа как на поле, так и теоретическая. Выдалась напряженная неделя. У тренерского штаба максимальная задача — чтобы после каждого матча футболисты хорошо восстанавливались. Так что пока у нас нет как таковой подготовки, скорее, восстановительные занятия. Получается — матч, восстановление, матч, восстановление… Мне так даже больше нравится, когда больше играешь и меньше тренируешься», — сказал Ерохин.