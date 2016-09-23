Жемалетдинов: «У «Рубина» появился шанс выиграть Кубок России»

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов после победы над «Читой» в мате 1/16 финала Кубка России заявил, что казанская команда способна стать победителем этого турнира.

«Тренер сказал нам, что это новый турнир, что будет нелегкая игра и для победы нужно приложить все силы. Многие соперники по Премьер-лиге вылетели. У нас появился шанс выиграть Кубок России и зацепиться за Лигу Европы.

«Чита» выступает во второй лиге, но это достойный и боеспособный соперник. Выиграть было не очень-то легко. Мы летели в Читу пять часов, но победа этого стоила. Настроение хорошее», – сказал Жемалетдинов.