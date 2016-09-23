Парехо: «Иногда на улице меня называют собакой»

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо рассказал о враждебном отношении к своей персоне По словам футболиста, довольно часто ему приходится выслушивать оскорбления от болельщиков других клубов.

«Судьба распорядилась так, что я остаюсь играть в «Валенсии». Каждый день я прихожу на тренировки так же, как и остальные игроки. Всегда жил с людьми, которые любили меня, и с теми, кто меня не любил. Иногда на улице меня называют собакой, но мне это безразлично. Это не болельщики «Валенсии», — сказал Парехо в интервью Cope.

