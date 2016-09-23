Фабергас: «Меня все устраивает в «Челси»

Хавбек «Челси» Сеск Фабрегас не собирается менять клубную прописку. По словам футболиста, ему уже надоели слухи о том, что он находится в поисках нового клуба.

«Я никогда не собирался уходить из «Челси». Мне надоели слухи о том, что я будто бы предлагаю себя другим клубам. Я намерен и дальше бороться за место в составе. Если бы я чувствовал, что не соответствую уровню «Челси», то покинул бы клуб. Но я счастлив здесь.

Я разговаривал с Конте. Он говорит, что все идет по плану», — сказал испанец в интервью COPE.