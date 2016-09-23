Ван Гаал может возглавить «Вердер»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал может вернуться к работе.

Сообщается, что голландский специалист может возглавить «Вердер», который недавно остался без тренера после отставки Виктора Скрипника.

Голландец покинул «МЮ» после завершения прошлого сезона. Ван Гаал имеет опыт тренерской работы в Бундеслиге, где он с 2009 года по 2011 возглавлял «Баварию», выиграв с этим клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

«Вердер» после четырех туров Бундеслиги находится на последнем месте, не набрав ни одного очка.