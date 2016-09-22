Примера. «Леганес» обыграл «Депортиво», «Эспаньол» взял верх над «Осасуной»

В матче пятого тура Примеры «Леганес» оказался сильнее «Депортиво» – 2:1. На гол Сельсо Бергеса гости ответили точными ударами Лусиано Невеса и Габриэла.

После этой победы «Леганес» оказался на десятой строчке, «Депортиво» занимает 13-ю позицию.

В другой встрече тура «Эспаньол» переиграл «Осасуну», одержав первую победу в этом розыгрыше чемпионата. Каталонцы находятся на 15-й позиции, «Осасуна» идет без побед на 19-м месте.

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Депортиво – Леганес – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Боргес, 31; 1:1 – Невес, 55; 1:2 – Габриэл, 61.

Осасуна – Эспаньол – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Баптистао, 42; 1:1 – Леон, 68; 1:2 – Морено, 72.

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