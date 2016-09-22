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    Луческу остался недоволен игрой Гасилина против «Тамбова»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после крупной победы над «Тамбовом» в матче 1/16 финала Кубка России подчеркнул, что следит за играми «Зенита-2».

    — «Тамбов» недавно играл против «Зенита»-2 в ФНЛ, например, Гасилин принимал участие в этой встрече. Как пристально вы следите за молодыми футболистами?

    — Сегодня также играл Чернов из второй команды, поскольку не смогли принять участие в матче Кришито и Жирков. Я слежу за игроками второй команды, они были с нами на сборах. Я пристально за ними наблюдаю и при первой же возможности буду привлекать к матчам основы. К сожалению, у них свой чемпионат и в паузе на сборные я обычно брал игроков второй команды и мы играли товарищеские матчи. К сожалению, сейчас это невозможно.

    Я слежу за ними в Первенстве ФНЛ и на тренировках, поскольку они работают с нами. Тот же Гасилин, который является перспективным футболистом, мог сделать больше, чем сегодня — привез пенальти и в нескольких контратаках принимал неверные решения. Молодым игрокам не так легко играть на таком уровне и для этого нужно время. В «Шахтере» молодые футболисты мало играли в чемпионате, но в сезоне у нас было 20-25 товарищеских встреч, к которым мы их привлекали, и таким образом они доросли до уровня чемпионата.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.09.2016 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2016, 21:19

      а то что он гол помог 4-й забить не учел что ли? а пеналь так это Лодыгину чтобы не расслаблялся

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