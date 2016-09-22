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  • Девич: «В матче с «Читой» игроки «Рубина» не выполнили требования тренера»

Девич: «В матче с «Читой» игроки «Рубина» не выполнили требования тренера»

22 сентября 2016, 14:51
5

Нападающий «Рубина» Марко Девич, гол которого принес казанской команде победу в матче 1/16 финала Кубка России над «Читой», поделился своими впечатлениями от встречи.

— Есть моменты, над которыми нам нужно работать. Это была не совсем наша игра, но мы забили и идем дальше, что для нас сейчас очень важно.

— В первом тайме вы доминировали и мало что позволили создать «Чите», но второй там был более сложным. Почему так получилось?

— Второй тайм у нас не получился. Не то, чтобы ошибались в передачах, но в единоборствах были не так хороши, были более расслабленными и не выполнили требования тренера. Где-то нам даже повезло, что соперник не сравнял счет. «Чита» борется за выход в ФНЛ, и я желаю им удачи. Это очень хорошая команда, которая достойна выхода в ФНЛ.

— Что вы думаете по поводу вчерашних результатов Кубка России? Они вас удивили?

— Честно говоря, нет. Знаю, что команды ФНЛ очень цепкие, жесткие. Дорога и разница во времени, как бы мы ни хотели свести эти факторы к минимуму, в любом случае влияют. «Спартак», ЦСКА, «Ростов» вылетели. В прошлом году мы вылетели в 1/16 финала, поэтому пройти эту стадию было очень важно.

— Забитый гол лично вам придаст уверенности?

— Любой гол придает уверенности. Тем более, я долго не играл. Я нападающий, от которого требуются голы, и очень рад, что использовал этот момент. Для этого и работаем на тренировках. Конечно, надо отметить и хорошую передачу Цакташа.

— Что скажете болельщикам, которые приехали поддержать команду?

— Очень им благодарен. Хочу извиниться, что не подошел после игры. Футболками поменялся и ушел, потому что не хотел усугублять состояние после простуды. Спасибо им большое, надеюсь, мы будем их больше радовать в этом сезоне.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Кубок Чита Рубин Девич Марко
Комментарии (5)
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семечкин
1474545408
неужели кто-то поехал из Казани в Читу, чтобы посмотреть игру??????
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Маркоc
1474547496
Работники клуба
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rubinovyi2
1474553494
Что ж вы так?
Ответить
a-rakhmatov
1474683404
С Читой можно было бы забить побольше мячей)))
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