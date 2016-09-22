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    Хагуш: «Мне уже стыдно появляться в городе»

    Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш отметил, что команде не хватило агрессивности в матче с «Тосно» (0:2) в рамках 1/16 финала Кубка России.

    «Не сказал бы, что «Тосно» больше хотел выиграть. Мы уже давно не побеждали, и для нас было важно выиграть. Но, думаю, соперник победил заслуженно, потому что мы играли не так агрессивно. В единоборствах не проиграли, но дело не только в них. Нужно больше играть на атаку, создавать больше моментов, чтобы одерживать заслуженные победы.

    Дальше нас ждет «Терек». Мы и эту встречу не имели права проигрывать, а сейчас опять будем играть дома, при своих болельщиках. Мне уже стыдно в город выходить, потому что мы и игру красивую не можем показать, и терпим поражения. Думаю, каждый понимает, что нужно обыгрывать «Терек», – заявил Хагуш.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    22.09.2016 10:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 23 сентября 2016, 08:05

      Как Арсенал провел последние игры? Сомневаюсь, что на стадик соберется 5000 человек. Придут те кто купил абик, но и может те кому дома делать нечего, а так с такой игрой в ФНЛ в лучшем случае в середине таблицы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 17:40

      С Тереком пожёстче, ага, как ты умеешь.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 14:03

      зато ответил честно! Переживает! Уважение таким людям!

      1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 22 сентября 2016, 12:26

      Словами делу не поможешь)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Финт 22 сентября 2016, 11:03

      Парик и накладные усы помогут)

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Финт 22 сентября 2016, 11:39

      ... обыграть "Терек" ))

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