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    Калитвинцев: «Внутри мы, если честно, побаивались «Ростов»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев дал оценку победе команды в рамках 1/16 Кубка России над «Ростовом» (4:0). По словам специалиста, бело-голубые стремились избежать недооценки соперника, а также настраивались на команду, которая отнимает у динамовцев хлеб.

    «Внутри мы, если честно, побаивались «Ростов», старались, чтобы не было недооценки. Состав ростовчан увидели только в протоколе, хотя готовились к первой команде. Во втором тайме мы играли в экономном режиме, по счету, старались не пропустить. Второй тайм мы разберем обязательно, но ребят мы уже поздравили с победой. Мы договаривались, что играем не против конкретной команды, а против того, кто отнимает наш хлеб.

    У нас был активный отдых – пара выходных, мини-сбор по две тренировки в день. Футболисты получили серьезную нагрузку. По движению к ним претензий нет. Задача в Кубке? Пройти как можно дальше, мы серьезно относимся к нему. Но самая важная игра для нас – ближайшая, мы не разделяем Кубок и чемпионат», – заявил наставник «Динамо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2016 17:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 сентября 2016, 18:22

      "против того, кто отнимает наш хлеб."
      Забавно, в Ростове премиальных не платят, в Динамо наоборот только премиальные платят ))
      Две голодные команды делили кусок хлеба ))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2016, 17:46

      Чего боялись?!......с молодежной Ростова сыграли)))

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux > a-rakhmatov 21 сентября 2016, 19:24

      Тут ты прав - У Динамо второй сезон играют игроки из молодёжки а ты не в теме ! Две молодёжки играли.

      -1
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      Рейтинг: +87

      Polilux 21 сентября 2016, 17:26

      На сегодня - наверно самый адекватный тренер.

      0
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 21 сентября 2016, 17:24

      неудачники. приехал третий состав ростова г ыгы гы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > Karrerim 21 сентября 2016, 17:27

      Из спортшколы временно взяли !

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 21 сентября 2016, 17:10

      Одни недооценили,вторые переоценили

      0
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